"الترميز".. خدمة تحفظ وتضمن وصول أمتعة حجاج كوت ديفوار لمقر إقامتهم

وأكّد مسؤول ترميز الأمتعة في جمهورية كوت ديفوار، ربيّع عبدالله القحطاني، أن هناك فريقًا مختصًّا يقوم بعملية فرز الأمتعة، ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، يشتمل على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته، وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ لضمان وصولها إلى مقار سكنهم.