"الترميز".. خدمة تحفظ وتضمن وصول أمتعة حجاج كوت ديفوار لمقر إقامتهم

تواصل مبادرةُ "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية، تقديمَ خدماتها لحجّاج بيت الله الحرام في كوت ديفوار.
وتضمّ المبادرة خدمة ترميز التي تهدف إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقرّ إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطار بلادهم.
وأكّد مسؤول ترميز الأمتعة في جمهورية كوت ديفوار، ربيّع عبدالله القحطاني، أن هناك فريقًا مختصًّا يقوم بعملية فرز الأمتعة، ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، يشتمل على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته، وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ لضمان وصولها إلى مقار سكنهم.
وأشار "القحطاني" إلى أن ضيوف الرحمن من جمهورية كوت ديفوار ينتقلون عند وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقارّ إقامتهم بمسارات مخصّصة، في حين تتولّى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم ، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.
يذكر أن مبادرة "طريق مكة" تطبق أعمالها في دول المبادرة بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة.