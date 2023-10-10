مستشفى دله النخيل بالرياض يوفر معدات وأجهزة طبية حديثة للتشخيص والعلاج التأهيلي

وبينت الدكتورة نورا محمود محمد عبد القدوس نائب أول سمعيات، بقسم السمعيات-في مستشفى دله النخيل، أن هذا الكرسي يعمل على إعادة تهيئة بللورات الأذن المتحركة للمرضى الذين يعانون من مشاكل بفقرات الرقبة ولا يستطيعون الحركة السريعة، لعمل التمرين بالطريقة العادية، والتي تتمثل في حالات الدوار الحركي الوضعي الحميد، وهو نوع من الدوخة، يشعر خلالها الشخص بأنه يدور حول نفسه، ولا يُعد ذلك حالة خطيرة، حيث يمكن التعافي منها، على الرغم من أنَّه قد يكون مزعجًا لدى البعض، لكن يتطلب ذلك إجراء عمل تشخيصي وعلاجي.