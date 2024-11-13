"المسند": لولا قدوم البرد متدرجًا عبر 3 أشهر لتضرر الحرث والنسل وربما هَلَكَا

وتابع: من جهة أخرى ليس لقرب الأرض من الشمس أو بعدها تأثير يُذكر في تعاقب الفصول الأربعة خلال السنة، بل العجيب أن كوكب الأرض يكون أقرب ما يكون إلى الشمس في فصل الشتاء الشمالي، وذلك في العشر الأول من يناير؛ حيث تكون الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 ملايين كيلومتر مقارنة بموقعها في الثالث من يوليو "ذروة الصيف". كذلك تكون الأرض أبعد ما تكون عن الشمس في فصل الصيف الشمالي في العشر الأول من يوليو، والفارق بين النقطتين حوالي 3%، أي 5 ملايين كيلومتر.