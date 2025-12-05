منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 يطرح أكثر من 240 فرصة بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال

تحت رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرِ منطقةِ الحدود الشمالية، ينطلق منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025م في 15 ديسمبر الجاري، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة عرعر، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين وقادة قطاع المال والأعمال في المملكة.
ويهدف المنتدى، الذي تُنظمه إمارةُ المنطقة، إلى الكشف عن مكامن الثروات ومقومات النمو وفرص الاستثمار المتاحة، ومناقشةِ القضايا الاقتصادية المرتبطة بتنمية القطاع الخاص والوصولِ إلى توصيات بحلول قابلة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص عبر إبرام عددٍ من الاتفاقيات.
كما يشمل المنتدى التعريفَ بالتوجهات الاقتصادية والإستراتيجية المستقبلية لتنمية المنطقة، وإطلاقَ عددٍ من المبادرات الاستثمارية والتنموية.
ومن المقرر أن يطرح المنتدى أكثر من 240 فرصة استثمارية نوعية في منطقة الحدود الشمالية، تُقدّر قيمتها بأكثر من 40 مليار ريال، وذلك في قطاعات مستهدفة تشمل: الأنعام والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة والبيئة، والقطاع اللوجستي.
ويشهد المنتدى خمس جلسات حوارية متخصصة، تتصدرها الجلسة الوزارية بعنوان: “الحدود الشمالية وجهة استثمارية عالمية: الطاقة محرك النمو والتنمية المستدامة”، فيما تناقش الجلسةُ الثانية “الاستثمار المتكامل من باطن الأرض إلى وجه الوطن: تنمية التعدين والطاقة والنقل والسياحة والثروة الحيوانية”.
وتركز الجلسة الثالثة على الجوانب التمويلية تحت عنوان: “من الحوافز إلى التمكين: حلول تمويلية وحوافز استثمارية لدعم المناطق والمستثمرين”، فيما تستعرض الجلسة الرابعة “نموذج الحدود الشمالية في التنمية الإقليمية واستقطاب المستثمرين”.
ويُختتم المنتدى بالجلسة الخامسة التي تسلط الضوء على “منطقة الحدود الشمالية: بيئة استثمارية محفزة وتنافسية جاذبة للمستثمرين” .