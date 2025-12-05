منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 يطرح أكثر من 240 فرصة بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال

تحت رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرِ منطقةِ الحدود الشمالية، ينطلق منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025م في 15 ديسمبر الجاري، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة عرعر، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين وقادة قطاع المال والأعمال في المملكة.