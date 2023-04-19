شؤون المسجد النبوي: 2261 مستفيدًا من الرقم الموحد خلال العشرين الأولى من رمضان

وتعمل الإدارة على استقبال مكالمات الزوار واستفساراتهم ومقترحاتهم وشكاويهم على مدار 24 ساعة، وبلغ عدد المستفيدين من الرقم الموحّد خلال العشرين الأولى من شهر رمضان 2261 مستفيدًا، كما يقوم قسم البلاغات الإلكترونية باستقبال البلاغات التى تأتي من الإدارات أو الزوار، ويتم تحويلها للإدارة المعنية، وتعمل غرفة الجهاز اللاسلكي على الإرساليات بين الإدارات وتوجيهها إلى الجهات المعنية كتنظيم بيئة العمل في المسجد النبوي.