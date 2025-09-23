قفزات تنموية كبرى وطموحات واعدة .. أمين الطائف يهنئ القيادة الرشيدة في اليوم الوطني الـ 95

وأكد فخر واعتزاز كل مواطن بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي أرسى فيها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، قواعد المملكة العربية السعودية ووحد أراضيها وشعبها تحت راية التوحيد، دستورها كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومضى ينشر الأمن والأمان والاستقرار على مساحة الوطن الغالي، غايته بناء دولة حضارية ذات قوة فاعلة على المستويين المحلي والدولي، وأكمل مسيرة الخير والبناء أبناؤه البررة من بعده، حتى وصلت المملكة ذروة النماء في هذا العصر الزاهر، حيث غدت المملكة وطنًا يشار إليه بالبنان، منوهًا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والرياضية والثقافية، وأصبح شعار (عزنا بطبعنا) واقعًا بوجود قيادة حكيمة تستشرف المستقبل بكل طموح.