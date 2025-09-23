قفزات تنموية كبرى وطموحات واعدة .. أمين الطائف يهنئ القيادة الرشيدة في اليوم الوطني الـ 95

رفع أمين محافظة الطائف، المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله– بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الخامس والتسعين الذي يترافق مع منجزات كبرى متلاحقة، وخطط تنموية ضخمة، ورؤية وطنية متكاملة.
وأكد فخر واعتزاز كل مواطن بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي أرسى فيها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، قواعد المملكة العربية السعودية ووحد أراضيها وشعبها تحت راية التوحيد، دستورها كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومضى ينشر الأمن والأمان والاستقرار على مساحة الوطن الغالي، غايته بناء دولة حضارية ذات قوة فاعلة على المستويين المحلي والدولي، وأكمل مسيرة الخير والبناء أبناؤه البررة من بعده، حتى وصلت المملكة ذروة النماء في هذا العصر الزاهر، حيث غدت المملكة وطنًا يشار إليه بالبنان، منوهًا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والرياضية والثقافية، وأصبح شعار (عزنا بطبعنا) واقعًا بوجود قيادة حكيمة تستشرف المستقبل بكل طموح.
وتطرق أمين الطائف إلى الدعم الذي يلقاه قطاع البلديات والإسكان واهتمام الحكومة الرشيدة بكل ما يسهم في تيسير وصول الخدمات لكل مواطن وفي كل مكان، وتطوير البنية التحتية لراحة هذا الشعب الغالي في مرحلة تتميز بالاستدامة والنمو والتطور، مشيرًا الى القفزات الكبيرة في شتى المجالات مما رسم ملامح دولة أرست دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية ورسخت دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا العزيزة والقيادة الحكيمة وأن يديم على الجميع الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يعيد على وطننا الغالي هذه المناسبة الوطنية والمملكة تحقق المزيد من المنجزات الكبرى بإذن الله.