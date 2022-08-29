شقراء.. حادث أليم ينقل معلمًا ومقيمًا للمستشفى.. و"سبق" ترصد مآسي" طريق الموت" المتواصلة

بعد الحوادث المميتة، وبعد التقارير التي نشرتها "سبق" عن تلك الحوادث، حضرت -حينها- لجنة مرورية رفيعة المستوى لمحافظة شقراء؛ للشخوص على الحادث الأليم الذي وقع على طريق المستوي، شمال محافظة شقراء، وتَسبب في مصرع 11 شخصًا من أسرة واحدة؛ لبحث مسببات الحادث والوقوف على ملابساته؛ حيث حضرت، وقتها، لموقع الحادث لجنة مكونة من اللواء علي بن عبدالعزيز العضاض، نيابةً عن مدير عام الإدارة العامة للمرور سابقًا، واللواء عبدالرحمن المقبل، ومساعد مدير مرور منطقة الرياض سابقًا العميد خالد عبدالرحمن الفدا، ومدير شعبة الأنظمة واللوائح.