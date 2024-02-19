خلال 2023.. صندوق النفقة يسلّم 57 مليون ريال لـ19 ألف مستفيد

وأوضحت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 114 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.