بالصور.. "سدايا" تستعرض جهودها في إدارة المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بواحة الإعلام في فرنسا

وتتضمن مشاركة "سدايا" استعراض جهودها في إدارة المدن الذكية، حيث تقوم بالشراكة مع الجهات الحكومية بتفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء الأنظمة الذكية وفي مقدمتها المنصة الوطنية للمدن الذكية Smart C ومنصة استشراف لرفع مستوى جودة الحياة، بجانب عرض تطبيق توكلنا خدمات الذي يُعزّز تكامل الجهود الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين من مكان واحد حيث يعد توكلنا ممكنا رقمياً للمدن الذكية، علاوة على استعراض جهود "سدايا" الدولية في تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشعار الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وهو أكبر حدث عالمي في هذا المجال حظي بحضور خبراء ومختصين من 100 دولة، إضافة إلى عرض مبادرة (آرتاثون العالمية) التي شارك فيها فنانون كبار من 60 دولة و500 من خبراء وعلماء مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين، مع عرض جهود منصة "إحسان" المنصة الوطنية التي تعمل على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.