"السجون": "ثقة" يستهدف مَن تبقى من محكوميتهم سنة فأقل

ويهدف المركز -وفق إنفوجراف نشرته المديرية اليوم- إلى تمكين النزيل من الشعور بالمسؤولية والتحول من الاتكالية على الغير إلى الاعتماد على النفس، وتغيير النظرة المجتمعية عن النزلاء وإعادة الثقة بهم، وتدريب المستفيد مهنيًّا ليكتسب مهنة تتناسب مع حاجة سوق العمل.