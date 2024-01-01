"السجون": "ثقة" يستهدف مَن تبقى من محكوميتهم سنة فأقل

أوضحت المديرية العامة للسجون، أن مركز "ثقة" يُعنى بنزلاء السجون الذين تبقى من محكوميتهم سنة فأقل؛ بهدف تهيئتهم للاندماج في المجتمع.
وأضافت المديرية أن المركز يعمل على تهيئة المستفيد للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل الإفراج عنه، وفق مفهوم الرعاية اللاحقة على عدة مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل، ومرحلة ما بعد السجن.
ويهدف المركز -وفق إنفوجراف نشرته المديرية اليوم- إلى تمكين النزيل من الشعور بالمسؤولية والتحول من الاتكالية على الغير إلى الاعتماد على النفس، وتغيير النظرة المجتمعية عن النزلاء وإعادة الثقة بهم، وتدريب المستفيد مهنيًّا ليكتسب مهنة تتناسب مع حاجة سوق العمل.