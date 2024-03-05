توقيع مذكرة تفاهم بين "الجيومكانية" و"سايت" خلال فعاليات مؤتمر "ليب 24"

وجاءت الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الفعّال بين الجهتين انطلاقًا من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، التي أُنيط بها وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، واعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وامتدادًا لبرامج الهيئة ومبادراتها في إطار اختصاصاتها؛ حيث تسعى الجيومكانية، في هذا الإطار، إلى تطوير بيئة سحابية جيومكانية لتعزيز تقنية المعلومات السحابية المدارة، والخدمات الاستشارية للحوسبة السحابية الجيومكانية، إضافةً إلى التعاون بشأن خدمات تكامل البنية التحتية التقنية والبرمجيات التقنية؛ بهدف توفير خدمات جيومكانية رقمية عالية الجودة للقطاع الجيومكاني.