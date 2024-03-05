توقيع مذكرة تفاهم بين "الجيومكانية" و"سايت" خلال فعاليات مؤتمر "ليب 24"

وقّعت الهيئةُ العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت”؛ وذلك بهدف تطوير السحابة الجيومكانية الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة "الجيومكانية" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي "ليب 24"، الذي تحتضنه المملكة تحت شعار "آفاق جديدة" خلال الفترة 4-7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وجاءت الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الفعّال بين الجهتين انطلاقًا من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، التي أُنيط بها وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، واعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وامتدادًا لبرامج الهيئة ومبادراتها في إطار اختصاصاتها؛ حيث تسعى الجيومكانية، في هذا الإطار، إلى تطوير بيئة سحابية جيومكانية لتعزيز تقنية المعلومات السحابية المدارة، والخدمات الاستشارية للحوسبة السحابية الجيومكانية، إضافةً إلى التعاون بشأن خدمات تكامل البنية التحتية التقنية والبرمجيات التقنية؛ بهدف توفير خدمات جيومكانية رقمية عالية الجودة للقطاع الجيومكاني.
ومثّل "الجيومكانية" في التوقيع على المذكرة رئيسُ الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، بينما مثّل الشركةَ السعودية لتقنية المعلومات رئيسُها التنفيذي الدكتور سعد بن صالح العبودي.
يذكر أنّ الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بموجب تنظيمها تتولّى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.