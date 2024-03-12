أمير تبوك ونائبه يرفعان الشكر لخادم الحرمين على إطلاق "الحملة الوطنية للعمل الخيري 4"

كما رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة تبوك, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ‏صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في ‏نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان) ابتداءً من ‏يوم الجمعة المقبل, وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.