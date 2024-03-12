أمير تبوك ونائبه يرفعان الشكر لخادم الحرمين على إطلاق "الحملة الوطنية للعمل الخيري 4"

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ،أمير منطقة تبوك الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان) ، مساء الجمعة القادم وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وقال إن الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري تأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد لكل ما يسهم ويدعم برامج العمل الخيري في هذا الوطن وتعظيم أثره، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل.
وأشار إلى ما تحظى به منصة إحسان من دعم واهتمام سمو ولي العهد لتعزيز الدور الريادي للمملكة في الأعمال الخيرية والإنسانية.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.
كما رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة تبوك, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان) ابتداءً من يوم الجمعة المقبل, وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وقال : إن هذه الموافقة الملكية الكريمة تأتي ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ودعمهما المستمر للعمل الخيري والإحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر الخير والعطاء، من خلال إطلاق هذه الحملة وتسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها وزيادة موثوقية هذه الأعمال عبر منصة إحسان.
ونوه بما تجده منصة احسان للعمل الخيري من رعاية وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار تطوير العمل في القطاع غير الربحي في المملكة بما يتواكب مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030.
وسأل نائب أمير منطقة تبوك المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا المبارك الأمن والرخاء والازدهار.