اعتماد موقعين.. شؤون الحرمين تؤكّد جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام

من جانبه، بيّن مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون العلمية والتوجيهية ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، أن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين، مشيراً إلى اعتماد موقعيْن للمعتكفين في بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله "للرجال والنساء"، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.