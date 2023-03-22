اعتماد موقعين.. شؤون الحرمين تؤكّد جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام

أكّدت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام ١٤٤٤هـ.
من جانبه، بيّن مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون العلمية والتوجيهية ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، أن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين، مشيراً إلى اعتماد موقعيْن للمعتكفين في بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله "للرجال والنساء"، ولا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأشار "الصولي" إلى أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، خاصة في هذا الشهر الكريم.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بذل مزيدٍ من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.