"مرشدك الزراعي".. توسعة أحواض فسائل النخيل بالشكل المناسب يضمن نموها

نصح الإرشاد الزراعي بتجوير وتوسعة أحواض زراعة فسائل النخيل بالشكل المناسب لحجمها؛ لضمان نموها بالشكل الصحيح.
وقال الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة: إن فسائل النخيل تحتاج بعد غرسها لعدة عمليات حتى تنمو بالشكل الصحيح؛ من ضمنها تجوير حوض النخلة وتوسعته بالحجم الذي يلائم حجم الفسيلة حتى تأخذ احتياجها من المياه.
ونوه الإرشاد الزراعي في فيديو توعوي نشره على حسابه في "إكس" بضرورة ألا يكون الحوض صغيراً أو كبيراً جداً على الفسيلة؛ حتى لا تكون هناك زيادة في كميات المياه وتسبب تعفن الجذور وتؤدي إلى موتها.