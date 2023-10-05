"مرشدك الزراعي".. توسعة أحواض فسائل النخيل بالشكل المناسب يضمن نموها

ونوه الإرشاد الزراعي في فيديو توعوي نشره على حسابه في "إكس" بضرورة ألا يكون الحوض صغيراً أو كبيراً جداً على الفسيلة؛ حتى لا تكون هناك زيادة في كميات المياه وتسبب تعفن الجذور وتؤدي إلى موتها.