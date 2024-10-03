"الأفواج الأمنية" تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات في جازان وعسير

أحبطت دورياتُ الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريبَ "21,200" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وجرى تسليمُها لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن؛ لترويجهما نبات القات المخدر مخبّأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الفرشة، وتمّ إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.