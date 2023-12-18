"تشظي رئوي".. جراحة الـ3 ساعات تنهي معاناة طفل بالقطيف مع "اضطراب نادر للغاية"

يُذكر أن تشظي القصبات الهوائية يمثل ما نسبته 1-6% من جميع التشوهات الرئوية الخلقية، ما يجعله اضطرابًا نادرًا للغاية، ويعرف التشظي الرئوي (BPS) بأنه تشوه خلقي نادر في الجهاز التنفسي السفلي والذي يتألف من كتلة غير عاملة من أنسجة الرئة الطبيعية، تفتقر إلى الاتصال الطبيعي مع شجرة القصبة الهوائية، وتتلقى إمداد الدم الشرياني من الدورة الدموية الجهازية، مما يؤدي إلى فشل في العمل والمساهمة في التنفس ومن ثم عديد من المضاعفات التي تؤثر في حياة المريض.