زمزم الماء المبارك.. رحلة تاريخية من العناية بدأها المؤسس وتبعه أبناؤه البررة

وتمرُّ رحلة المياه المباركة من بئر زمزم وصولاً لقاصدي المسجد الحرام بمراحل عدة، منها التنقية والتعقيم، وذلك بضخ المياه الخام من بئر زمزم عن طريق مضختين عملاقتين بقدرة (360) مترًا مكعبًا في الساعة، تقومان بسحب مياه زمزم من البئر، وضخها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، الذي يقوم بدوره بتخزين المياه، وإجراء أعمال التعقيم، ثم إرسال مياه زمزم إلى محطة خزان زمزم، وإلى محطة سبيل الملك عبدالعزيز. وكذلك مرحلة ضخ المياه المسحوبة من المضختين يتم فيها ضخ المياه المباركة عبر خطوط نقل المياه الخام، التي تبلغ 4 كيلومترات تقريبًا، وهي مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ (استانلس ستيل). ويوجد على طول الخطوط غُرف هواء وغسل، وغُرف تحكُّم موصولة بوسائط خاصة بالتحكُّم.