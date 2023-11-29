هل حان الوقت للاستثمار بقطاع التأمين؟.. الخبيرة "النعيم" تجيب وتكشف عن فرص واعدة

وأردفت: يمكن القول إن الفرص الحالية التي يتيحها هذا القطاع، إلى جانب التطورات المستقبلية، تجعل من الاستثمار في التأمين خيارًا استراتيجيًّا للمستثمرين الباحثين عن قطاعات متجددة، وقابلة للنمو؛ وبذلك يصبح السؤال ليس عما إذا كان الوقت مناسبًا للاستثمار في قطاع التأمين، بل كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الثمينة بالسعودية؟