اختتام فعاليات "معرض الصقور والصيد" و"المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور"

وبيّن أن المعرض كان موجهاً لشرائح المجتمع كافة؛ لاسيما الصقارين وهواة الصيد والرحلات والتخييم، وكذلك هواة الرماية واقتناء الأسلحة، وقدّم المعرض طيلة فترة إقامته رحلة متكاملة، من خلال أكثر من 25 جناحاً متنوعاً، مثل جناح (صقار المستقبل) المخصص للأطفال والمتضمن نحو 10 ألعاب تفاعلية، وندوات علمية وثقافية وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام، ومتحف رقمي، وأجنحة لمعدات الرحلات وتعديل سيارات الدفع الرباعي للرحلات، ومنطقة للفنون شارك فيها 28 فناناً من سبع دول، منهم 18 فناناً سعودياً شاركوا في مسابقة (ريشة صقار) للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مسابقتين في التصوير الفوتوغرافي والطهي البري.