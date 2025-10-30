"هيئة التخصصات الصحية" توقّع 20 اتفاقية وتطلق 3 منتجات رقمية جديدة لتعزيز تجربة الممارس الصحي

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 20 اتفاقية ضمن مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025، وأطلقت عددًا من المنتجات الرقمية بهدف تعزيز تجربة الممارسين الصحيين.
وتضمنت مشاركة الهيئة في الملتقى جناحًا رئيسيًا و 9 أجنحة فرعية متخصصة لخدمة الممارسين الصحيين والمتدربين وجناح يستعرض تجارب تفاعلية لتعزيز سلامة المرضى، حيث شمل الجناح الرئيسي استعراض عدد من المنتجات الرقمية من خلال تقديم تجارب تفاعلية تسهم في تعزيز تجربة الممارسين الصحيين شملت المساعد الافتراضي الذكي "بسمة" والتي تهدف إلى تحسين تجربة المتدربين والإجابة على استفساراتهم وتقديم إجابات موثوقة وسريعة، ومنصة مدار التي تسهم في دعم اتخاذ القرار للمنشآت الصحية من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة التحليلات الاجتماعية.
كما دشّنت الهيئة منصة edera منصة التطوير المهني المستمر وخدمة إعادة التسجيل المهني في تطبيق أناة، فيما استعرضت في جناحها الرئيسي تطبيق "ممارس هب" حيث سيكون منصة مهنية اجتماعية تجمع كافة الممارسين الصحيين وتهدف إلى تمكينهم من التواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات. وشاركت الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية للملتقى لمناقشة تحديات الفجوة العالمية في الطلب على الكفاءات الصحية وسبل الاستثمار في التعليم الصحي حيث استضافت عددًا من المتحدثين والخبراء الدوليين.
كما وقّعت الهيئة على هامش الملتقى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ففي الجانب الدولي شملت عددًا من المؤسسات الأكاديمية وهي المجلس الثقافي البريطاني وشركة ماكغروهيل التعليمية إضافة لعدد من الشركات الطبية العالمية وشركة سانوفي وهيوستن ميثوديست الدولية وشركة ميرك وشركة تالنت فايند سوليوشنز وشركة روش برودكتس وشركة مكلارين للرعاية الطبية وشركة جلياد ساينس و مستشفى جريت أورموند ستريت و شركة سولفينتوم الطبية العربية وشركة أمجن.
كما تضمنت 8 اتفاقيات محلية مع عدد من الجهات الحكومية شملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد إعداد القادة بوزارة الرياضة ودوري رابطة المحترفين وتجمع الباحة الصحي، إضافة إلى عدد من الجهات الصحية شملت مستشفى دلة ومجموعة المانع الطبية وكلية المانع الطبية إضافة لشركة إدراك الرعاية للخدمات الطبية.
وتسعى الهيئة لدعم وتمكين الممارس الصحي وتعزيز تجربته من خلال تطوير عدد من المنتجات الرقمية المعتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم ويسهم في دعم المنظومة الصحية.