"هيئة التخصصات الصحية" توقّع 20 اتفاقية وتطلق 3 منتجات رقمية جديدة لتعزيز تجربة الممارس الصحي

وتضمنت مشاركة الهيئة في الملتقى جناحًا رئيسيًا و 9 أجنحة فرعية متخصصة لخدمة الممارسين الصحيين والمتدربين وجناح يستعرض تجارب تفاعلية لتعزيز سلامة المرضى، حيث شمل الجناح الرئيسي استعراض عدد من المنتجات الرقمية من خلال تقديم تجارب تفاعلية تسهم في تعزيز تجربة الممارسين الصحيين شملت المساعد الافتراضي الذكي "بسمة" والتي تهدف إلى تحسين تجربة المتدربين والإجابة على استفساراتهم وتقديم إجابات موثوقة وسريعة، ومنصة مدار التي تسهم في دعم اتخاذ القرار للمنشآت الصحية من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة التحليلات الاجتماعية.