في إطار التحول لمدينة ذكية.. تدشين 274 شاشة تفاعلية في حائل

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن مساحة المشروع تبلغ 2.524م٢، تـختلف وفقًا لحجـم ومـوقـع كـل شـاشـة؛ حيث تم توزيعها بـشكل استراتيجي فـي أمـاكن حيويـة ومزدحمة؛ لضمان التـغطية والوصول لأكبر عـدد؛ منوهًا بأن هذا التـصميم للـمشاريـع يأتي لـتلبية احـتياجـات المواطن والمقيم ضمن برنامج جودة الحياة في تـوسـيع شـبكة الـمشاريع وتحـديـثها بـاستخدام أحدث الـتقنيات التي يمكن التحكم بنظامها من خلال شبكة متخصصة باستخدام الأجهزة المحمولة والمزودة بشاشة تعمل باللمس، لتسهم في تحميل المحتوى وتنظيمه وإعادة عرضه بكل سهولة.