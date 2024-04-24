في إطار التحول لمدينة ذكية.. تدشين 274 شاشة تفاعلية في حائل

أطلقت أمانة منطقة حائل مشروع الشاشات التفاعلية ضمن استراتيجيتها في تحويل المنطقة إلى مدينة ذكية، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030؛ حيث تتيح الشاشات البالغ عددها 274 شاشة بتصميمها الفني المعاصر، إمكانية معرفة منتجاتها وخدماتها بطريقة بارزة وجذابة.
وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن مساحة المشروع تبلغ 2.524م٢، تـختلف وفقًا لحجـم ومـوقـع كـل شـاشـة؛ حيث تم توزيعها بـشكل استراتيجي فـي أمـاكن حيويـة ومزدحمة؛ لضمان التـغطية والوصول لأكبر عـدد؛ منوهًا بأن هذا التـصميم للـمشاريـع يأتي لـتلبية احـتياجـات المواطن والمقيم ضمن برنامج جودة الحياة في تـوسـيع شـبكة الـمشاريع وتحـديـثها بـاستخدام أحدث الـتقنيات التي يمكن التحكم بنظامها من خلال شبكة متخصصة باستخدام الأجهزة المحمولة والمزودة بشاشة تعمل باللمس، لتسهم في تحميل المحتوى وتنظيمه وإعادة عرضه بكل سهولة.
وأكد "آل علي" استمرار الأمانة فـي توسـيع شـبكة الـمشاريع وتحديـثها بـاستخدام أحـدث الـتقنيات والابـتكارات لتحقيق رفـاهـية مـجتمعية وبـيئة مسـتدامـة وجـاذبـية سـياحـية بـاسـتثمارات عالمية في منطقة حائل؛ مشيرًا إلى أن هـذه الـمشاريـع توفر منصة فريدة للشـركـات والـمؤسـسات من خلال عرض مـختلف أنـواع الـمعلومـات مـن دعـايـة أو إعـلانـات لـلفعالـيات الـقادمـة والأخـبار، وتعزز حـيوية الاسـتثمار بـالتواصل والـتفاعل مع الجـمهور، للشاشات الصغيرة والكبيرة.