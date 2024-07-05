شاهد.. أول طائرة هبطت في مطار رفحاء قبل 72 عامًا

سجَّل مطار رفحاء هبوط أول طائرة تابعة لشركة التابلاين على أرضه قبل نحو 72 عامًا مضت، وفقًا لصورة مملوكة لتجمُّع مطارات الثاني Cluster2.
والطائرة من نوع دي سي داكوتا (أمريكية الصنع)، وهبطت في مطار رفحاء عام 1952م، وكانت تحمل على ظهرها مجموعة من الركاب.
ومرت الطائرة خلال رحلتها أيضًا بمحطات عدة أخرى، هي (الظهران والقيصومة وبدنة وطريف).
وتعتبر داكوتا أول طائرة تدخل أجواء الجزيرة، ويمتلكها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وقد أهداها له الرئيس الأمريكي "روزفلت" عام 1364هـ - 1945م بعد أن التقيا في مصر في العام نفسه.
وبعد أن حظي هذا النوع من الطائرات بإعجاب الملك عبدالعزيز قام بعدها بشراء 7 طائرات منها، وأصبحت الـ"داكوتا" هي النواة للخطوط الجوية السعودية، وتشكَّل منها أول سرب للرحلات الجوية.