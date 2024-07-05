شاهد.. أول طائرة هبطت في مطار رفحاء قبل 72 عامًا

وتعتبر داكوتا أول طائرة تدخل أجواء الجزيرة، ويمتلكها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وقد أهداها له الرئيس الأمريكي "روزفلت" عام 1364هـ - 1945م بعد أن التقيا في مصر في العام نفسه.