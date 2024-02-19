شاهد الطبيعة الخلابة والتشكيلات الصخرية الفريدة.. هذه "محمية الغراميل"

كما أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وقت سابق في المحمية, 14 من المها الوضيحي، و40 من ظباء الريم، ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يهدف إلى إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي، وتعزز التوازن البيئي، إضافةً إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.