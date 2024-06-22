بعد وفاته.. هذه حياة "صالح الشيبي" كبير سدنة الكعبة المشرفة رقم 77 منذ فتح مكة

السدانة، هي أقدم وأشرف مهنة في الحرم المكي الشريف، ففي عام 1435هـ، وبعد وفاة عم الدكتور صالح الشيبي، عبدالقادر طه الشيبي، انتقلت إليه هذه المسؤولية العظيمة وتولى مهام السدانة بكل تفانٍ وإخلاص.

ويحمل السادن مفتاح الكعبة المشرفة، الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترًا والمصنوع من الحديد. وهو المسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤون الكعبة؛ والشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، ومن مسؤولياته: فتح الكعبة وإغلاقها، وتغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب، واستقبال زوارها.