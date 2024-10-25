خرير يهزّ النخيل.. لوحات جمالية للسيول تأسر القلوب بوادي الخليف بـ"الفرعة"

شكّل وادي "الخليف" الذي يصبّ في نخيل مركز الفرعة بين أشيقر وشقراء، لوحاتٍ جمالية ومناظر طبيعية، شدّت الأنظار وأغرت المتنزهين؛ إذ شكّلت مياهُ الوادي الجارية مناظرَ تُحاكي في جمالها الأنهارَ الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصدَ الكثير من محبّي الأمطار.