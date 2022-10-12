مختبر التشخيص البيطري بالأحساء يحصل على شهادة الآيزو 2022

وقد أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، عن هذا الإنجاز خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للطب البيطري بجامعة الملك فيصل، وبتنظيم الجمعية الطبية البيطرية السعودية؛ حيث أهدى هذا الإنجازَ إلى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود؛ وذلك بتسليمه نسخة من الشهادة إثر رعايته -حفظه الله- للمؤتمر.