مختبر التشخيص البيطري بالأحساء يحصل على شهادة الآيزو 2022

حصل مختبر التشخيص البيطري التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، على شهادة الاعتماد الأيزو من قِبَل مركز الاعتماد الخليجي (GAC)؛ وذلك بعد أن تَمَكّن المختبر من تحقيق الشروط والمعايير والمتطلبات العامة، واجتياز التقييم الشامل لتطبيق لإجراءات المواصفة ISO/IEC 17025 الخاصة بقياس كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.
وقد أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، عن هذا الإنجاز خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للطب البيطري بجامعة الملك فيصل، وبتنظيم الجمعية الطبية البيطرية السعودية؛ حيث أهدى هذا الإنجازَ إلى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود؛ وذلك بتسليمه نسخة من الشهادة إثر رعايته -حفظه الله- للمؤتمر.
وذكر المهندس "المطيري" أن هذه الخطوة تواكب استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا للتطلعات التي تسعى إليها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير وتأهيل مختبراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري.
إلى جانب ذلك فقد أشاد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم بن خليل الخليل بهذا الإنجاز، الذي يعتبر اعترافًا رسميًّا بكفاءة وموثوقية النتائج الصادرة من المختبر؛ إذ إن هذا يواكب تطلعات الوزارة الاستراتيجية في سبيل تحقيق المستهدفات من تطوير المختبرات التشخيصية البيطرية، وتحسين الجودة والأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية واستدامة الخدمات المقدمة.
وختامًا؛ فقد أوضح مدير مختبر التشخيص البيطري بالأحساء الطبيب البيطري سليم بن جمعة السنيني، أنه لولا تعاون فريق العمل بالمختبر خلال تطبيق المتطلبات الخاصة بالأيزو والحِرَفية لدى الكادر الفني في اجتياز اختبارات الكفاءة؛ لَمَا تحقق هذا الإنجاز؛ إذ إنه بالحصول على هذه الشهادة فقد حقق المختبر عددًا من المكتسبات، وأهمها ثقة المتعاملين مع المختبر ومصداقية النتائج.