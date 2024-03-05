"مزاد حضوري تجاوزت مبيعاته 600 مليون ريال بتنظيم شركة الثروة العقارية"

أعلن نائبُ الرئيس التنفيذي لشركة الثروة العقارية فهد السحيمي، الانتهاءَ من مزاد علني حضوري تحت إشراف أمين الإفلاس مكتب أيمن المقحم، لـ6 مجمعات في مزاد كنوز مجمعات الخبر؛ حيث شهد المزادُ حضورًا متميزًا ونوعيًّا لأكثر من 30 رجل أعمال ومهتمًّا بالقطاع العقاري.
وقد حظي المزاد الذي أقيم يوم الاثنين تاريخ 4\3\2024م، في فندق موفنبيك قاعة المها، بمنافسة عالية أعقبها نجاح متميز تم فيه بيع جميع العقارات المطروحة بأعداد مزايدات وصلت لما يقارب "390" مزايدة، ومبيعات وصلت لـ600 مليون ريال، بإجمالي مساحات 171 ألف متر مربع.
وتقدمت شركة الثروة العقارية بتهنئة جميع رجال الأعمال والمستثمرين على فوزهم بهذه الفرص المتوقّع منها مردود عال على أصحابها.