"مزاد حضوري تجاوزت مبيعاته 600 مليون ريال بتنظيم شركة الثروة العقارية"

وقد حظي المزاد الذي أقيم يوم الاثنين تاريخ 4\3\2024م، في فندق موفنبيك قاعة المها، بمنافسة عالية أعقبها نجاح متميز تم فيه بيع جميع العقارات المطروحة بأعداد مزايدات وصلت لما يقارب "390" مزايدة، ومبيعات وصلت لـ600 مليون ريال، بإجمالي مساحات 171 ألف متر مربع.