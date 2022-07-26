قرابة 105 آلاف من ضيوف الرحمن غادروا المملكة عبر مطار المدينة المنوّرة

يُذكر أن المدينة المنوّرة استقبلت خلال موسم ما بعد الحج 228916 حاجاً، قَدِموا للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وزيارة المعالم الدينية والتاريخية بالمدينة المنوّرة، كما بلغ إجمالي الحجاج المغادرين عبر مختلف المنافذ 145318 حاجاً، فيما تبقى في المدينة المنوّرة أمس 83598 حاجاً من جنسيات مختلفة.