قرابة 105 آلاف من ضيوف الرحمن غادروا المملكة عبر مطار المدينة المنوّرة

جهود تنظيمية كبيرة تبذلها الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج في مطار المدينة المنوّرة، لضبط مواعيد مغادرة الحجاج ضمن برنامج تفويج يبدأ بتحديد زمن مغادرة الحجاج مساكنهم عبر الحافلات والوصول إلى المطار قبل الرحلة بـ 4 ساعات، لإنهاء إجراءات السفر ومنع تكدّس المسافرين.
وشهد المطار أمس مغادرة 11648 حاجاً إلى بلدانهم عبر رحلات منتظمة يتم تسييرها عبر مختلف خطوط الطيران الدولية والمحلية، ليبلغ إجمالي المغادرين عبر المنفذ الجوي 104635 حاجاً من مختلف الجنسيات خلال الموسم الثاني للحج.
يُذكر أن المدينة المنوّرة استقبلت خلال موسم ما بعد الحج 228916 حاجاً، قَدِموا للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وزيارة المعالم الدينية والتاريخية بالمدينة المنوّرة، كما بلغ إجمالي الحجاج المغادرين عبر مختلف المنافذ 145318 حاجاً، فيما تبقى في المدينة المنوّرة أمس 83598 حاجاً من جنسيات مختلفة.