إنجازات عظمى وخدمات جلية.. 348 بابًا للحرمين الشرفين تستقبل الحجاج والمعتمرين

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد أبواب المسجد النبوي في آخر توسعة يقدر بـ"86" بابًا، وتتضمن الأبواب الرئيسة عادة عددًا من المداخل، وأغلب الأبواب تعلوها منارات، وقد صممت وفقًا لتخطيط هندسي دقيق ورؤية معمارية وجمالية روعي فيها روح العمارة الإسلامية وزخرفتها ذات الشكل الراقي في تفاصيلها وألوانها وزواياها ودقة تكويناتها ودلالاتها الجمالية، والتناسب بين التكوينات والزوايا والألوان المعدنية، ونوعية الخط الذي رسم به اسم النبي عليه الصلاة والسلام في قلب كل باب، أما بالنسبة لحجم الباب فهو كبير جدًّا، فيما يزن الباب الواحد نحو 5 أطنان.