مسجد "البيعة".. بناه "المنصور" وشمله مشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية

ونال مسجد البيعة جزءًا كبيرًا من الأعمال التطويرية في المرحلة الثانية ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي أعلنه عام 2018، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكان المسجد متواريًا عن الأنظار خلف جبل العقبة حتى ظهر بفعل مشاريع توسعة الجمرات عام 1428هــ؛ ليصبح جزءًا ظاهرًا من معالم مكة المكرمة. وهو مكوَّن من ساحة مكشوفة، تتقدمها مظلة، ويقع أسفل وادي منى على بُعد 300 متر من جمرة العقبة على يمين الجسر.

يُذكر أن لهذا المسجد قيمة تاريخية عظيمة، ومكانة جغرافية عارمة، ويعد أحد أهم المعالم الدينية العريقة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية منذ وقت اكتشافه حتى وقتنا الحالي.