انطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2023" مطلع فبراير المقبل

ينطلق "رالي حائل تويوتا الدولي 2023" في نسخته الـ"19"، خلال الفترة من 2-4 فبراير المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، بعد أقل من خمسة أشهر منذ النسخة السابقة في نوفمبر 2022.
ووجّه أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اللجنة التنفيذية للرالي واللجان الفرعية العاملة به والجهات المعنية بالمنطقة، بالاستعداد والعمل على استكمال الترتيبات والاستعدادات التحضيرية وتسخير كل الإمكانات لانطلاقه.
وقال: إن رالي حائل أسهم بشكل كبير في إيجاد حراك اقتصادي كبير، وأحدث عوائد اقتصادية ورياضية وثقافية واجتماعية وسياحية على المنطقة، طيلة السنوات الماضية.
وأضاف أن حائل أضحت وجهة مفضلة لأبطال الراليات المحليين والعالميين من مختلف دول العالم؛ لما تتميز فيه من ميز نسبية فريدة من تنوع تضاريسها وجمال طبيعتها.
كما رحَّب أمير حائل بجميع المشاركين والزوار لرالي حائل تويوتا الدولي 2023م، من مختلف أقطار العالم.