انطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2023" مطلع فبراير المقبل

ينطلق "رالي حائل تويوتا الدولي 2023" في نسخته الـ"19"، خلال الفترة من 2-4 فبراير المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، بعد أقل من خمسة أشهر منذ النسخة السابقة في نوفمبر 2022.