بالفيديو.. "سبق" تشارك زوار "كتاب الرياض" التعرف على مراحل طباعة المصحف الشريف
يتيح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لزائري معرض الرياض للكتاب، التعرف على مراحل طباعة المصحف الشريف، الذي لا يخلو بيت في المملكة من نسخة منه.
وبيّن رئيس وحدة جودة الإنتاج في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبيدالله الحربي لـ"سبق"، أن طباعة المصحف في مجمع الملك فهد تمرّ خلال مرحلة الكتابة بخمس خطوات: الأولى مرحلة الخط، ويراجع فيها المصحف مراجعة دقيقة من لجنة علمية مختصة.. والثانية وضع النقاط على الحروف، ويراجع فيها مراجعة دقيقة من اللجنة.. والثالثة وضع الحركات ويراجع مراجعة دقيقة من اللجنة.. والرابعة وضع علامات الوقوف، وتراجع بدقة من اللجنة.. والخامسة توضع خلالها أرقام الآيات، وتراجع بدقة أيضًا.
وأوضح "الحربي" أن المرحلة الثانية مرحلة الطباعة، وتجري خلالها طباعة المصحف مع التأكد من خلوه من أي عيوب طباعة. وتنفذ الطباعة على شكل ملازم، كل ملزمة تتكون من عدة صفحات، وتُرَاجَع كل صفحة من صفحات الملزمة أثناء الطباعة من موظفي وحدة جودة المنتج المتواجدين على خطوط الإنتاج.
وأضاف أن المرحلة الثالثة مرحلة الخياطة، ويجري خلالها التأكد من عدم تداخل الملازم طبقًا لخط طولي وخط عرضي، ومن النادر حدوث خطأ في تسلسل الملازم.
وذكر رئيس وحدة جودة الإنتاج في مجمع الملك فهد أن المرحلة الرابعة، طباعة الغلاف والتجليد؛ وبذلك تكتمل طباعة المصحف الشريف، بعدة روايات وعدة ترجمات أيضًا.