بالفيديو.. "سبق" تشارك زوار "كتاب الرياض" التعرف على مراحل طباعة المصحف الشريف

وبيّن رئيس وحدة جودة الإنتاج في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبيدالله الحربي لـ"سبق"، أن طباعة المصحف في مجمع الملك فهد تمرّ خلال مرحلة الكتابة بخمس خطوات: الأولى مرحلة الخط، ويراجع فيها المصحف مراجعة دقيقة من لجنة علمية مختصة.. والثانية وضع النقاط على الحروف، ويراجع فيها مراجعة دقيقة من اللجنة.. والثالثة وضع الحركات ويراجع مراجعة دقيقة من اللجنة.. والرابعة وضع علامات الوقوف، وتراجع بدقة من اللجنة.. والخامسة توضع خلالها أرقام الآيات، وتراجع بدقة أيضًا.