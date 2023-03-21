برعاية أمير مكة.. "عكاظ" تكرِّم أفضل الرؤساء التنفيذيين بالسعودية لعام 2022م

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، احتفلت مؤسسة "عكاظ" للصحافة والنشر مساء اليوم الثلاثاء بتكريم الفائزين بجائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين CEO في المملكة العربية السعودية لعام 2022، وذلك في قاعة الهيلتون بجدة.
وفي التفاصيل، كرَّمت "عكاظ" كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله ناصر البدر، والرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، وتسلم الجائزة نيابة عنه الرئيس التنفيذي للتقنية المهندس عبدالرحمن المفدى.
وتم تكريم الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق عبدالرحمن السدحان، وتسلم الجائزة نيابة عنه نايف شلبي. فيما كرمت "عكاظ" الرئيس التنفيذي لـ"هنقرستيشن" أسعد سهل نعمان، وتسلم الجائزة نيابة عنه غادة النهدي. كما شمل التكريم بجائزة عكاظ الرئيس التنفيذي لديجيتكت يوسف شربتلي، والرئيس التنفيذي لمستشفى سليمان فقيه الدكتور مازن فقيه، والرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية طل ناظر، وتسلمت الجائزة نيابة عنه ريهام إبراهيم.
وكرمت المؤسسة أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية جارالله محمد آل عمره، والرئيس التنفيذي لمختبرات البرج الطبية الدكتور سعيد العمودي، والرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محيي الدين يحيى حكمي.
وفي أجواء احتفالية بهيجة كرَّمت "عكاظ" في أمسيتها المميزة عددًا من الشخصيات المؤثرة والبارزة نظير أدوارهم وجهودهم الإنسانية والمجتمعية؛ إذ شهدت الاحتفالية تكريم رئيس جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة محمد أبوراس، ومدير مركز العون وعضو مجلس الإدارة المنتدب الدكتورة مها بنت أحمد بن عبدالله الجفالي، وتسلم الجائزة نيابة عنها سارة عناني، وتم تكريم سارة عايد محمد العايد الشريك المؤسس لشركة تراكس، وتسلم الجائزة نيابة عنها العنود علا الله.
ومن ناحيته، ألقى رئيس تحرير عكاظ جميل الذيابي كلمةً بهذه المناسبة، عبَّر فيها عن امتنانه الكبير وشكره العميق لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ لرعايته هذه الأمسية الاحتفالية، واهتمامه الكبير بالكوادر الوطنية المؤثرة والرائدة في قطاع المال والأعمال، وخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، داعيًا الله أن يمنَّ بالشفاء العاجل على أمير مكة من فيروس كوفي 19، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.
وأكد "الذيابي" أن اهتمام "عكاظ" بالكوادر الوطنية المميزة يأتي انطلاقًا من دورها في إبراز أدوارهم وجهودهم وإنجازاتهم في الوطن الغالي، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والتطور والتألق.. مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفائزين بالجائزة بكل دقة وعناية، ووفق أعلى المعايير العالمية.
وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم للجائزة، وهم: وليد عرب هاشم عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى وعضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى سابقًا ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، والدكتور مسلم بن علي بن مسلم، وهو رجل أعمال، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أيان، ومساهم في العديد من الشركات المحلية، وعضو في شركات ومؤسسات مالية وصحفية عدة، وشغل سابقًا منصب نائب رئيس معهد هارفارد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط، وتقلد العديد من المناصب، والأميرة دعاء بنت محمد، وهي ناشطة في مجال تحسين صورة المرأة ورعاية الطفولة، والرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية سابقًا، ورئيس أكاديمية ملتقى الأصدقاء.
وضمت لجنة التحكيم أيضًا الدكتور حازم زقزوق الرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة «أندلسية للخدمات الطبية»، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غلاسكو كالدونيا في المملكة المتحدة، وماجستير آخر في علم الوراثة الطبي من جامعة غلاسكو، وبكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض، و"ناتيه غوليه" وهي محامية ونائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي، ومهتمة بالعديد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، ولها علاقات واسعة داخل أوروبا وخارجها، وترأست مجلس الصداقة الخليجية-الفرنسية لسنوات عدة.
ومن أعضاء اللجنة: أنس الراجحي، مستثمر ومتداول في سوق الأسهم السعودية لمدة تتجاوز 20 عامًا، وله اهتمامات واسعة بتوعية المستثمرين في الشركات المحلية عبر التحليل المالي والأساسي؛ لدعم الأفراد في الاستثمار الأمثل بالسوق السعودي، وناصر بن علي الشريف، الحاصل على ماجستير تنفيذي من جامعة كولومبيا بنيويورك، وعمل مديرًا عامًّا للمحطات الخارجية ومسؤول صيانة طائرات الخطوط السعودية في أكثر من 70 مطارًا محليًّا ودوليًّا، ويرأس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشريك وعضو بمجلس إدارة شركة السلام للطائرات، وعضو ثم رئيس اللجنة الاستراتيجية لشركة السلام.