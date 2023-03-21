برعاية أمير مكة.. "عكاظ" تكرِّم أفضل الرؤساء التنفيذيين بالسعودية لعام 2022م

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم للجائزة، وهم: وليد عرب هاشم عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى وعضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى سابقًا ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، والدكتور مسلم بن علي بن مسلم، وهو رجل أعمال، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أيان، ومساهم في العديد من الشركات المحلية، وعضو في شركات ومؤسسات مالية وصحفية عدة، وشغل سابقًا منصب نائب رئيس معهد هارفارد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط، وتقلد العديد من المناصب، والأميرة دعاء بنت محمد، وهي ناشطة في مجال تحسين صورة المرأة ورعاية الطفولة، والرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية سابقًا، ورئيس أكاديمية ملتقى الأصدقاء.