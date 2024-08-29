بشرى للطلاب وأمطار بـ7 مناطق.. "الحصيني": الخريف اقترب والحر يخف 4 درجات!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن من المتوقع -بحسب المراصد- تزامنًا مع بداية فصل الخريف عند العرب الأسبوع المقبل، أن يخف الحر في النهار، ويتلطف في الليل على معظم المناطق بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من 3 إلى 4 درجات؛ بسبب تقدم كتلة شبه معتدلة في طبقات الجو العليا؛ مشيرًا إلى أن هذه التوقعات بشرى للطلاب والطالبات.
وأشار "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن الحرارة تكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تكون في النهار حارة ويتلطف الليل تدريجيًّا، ومعتدلة فجرًا وسيكون واضحًا في تبريد أجهزة التكييف.
وأضاف: "يطيب -في الخريف- الليل، ومناسب للكشتات في البر والاستراحات ليلًا"؛ داعيًا إلى الحرص على أذكار الصباح والمساء والنزول، طاعة لله، تُحفَظ بحفظ الله.
كما أوضح "الحصيني"، أن من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الصيفية بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر على أجزاء من مناطق: (جازان، والباحة، وعسير، ومكة، والمدينة، وتبوك، ونجران، والربع الخالي، وغرب الوسطى) وأجزاء من عمان واليمن، تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار ورياح هابطة.