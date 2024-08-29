بشرى للطلاب وأمطار بـ7 مناطق.. "الحصيني": الخريف اقترب والحر يخف 4 درجات!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن من المتوقع -بحسب المراصد- تزامنًا مع بداية فصل الخريف عند العرب الأسبوع المقبل، أن يخف الحر في النهار، ويتلطف في الليل على معظم المناطق بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من 3 إلى 4 درجات؛ بسبب تقدم كتلة شبه معتدلة في طبقات الجو العليا؛ مشيرًا إلى أن هذه التوقعات بشرى للطلاب والطالبات.