"الكهرباء": باشرنا حريق "ابتدائية حائل" فور تلقي البلاغ.. تم الإصلاح وإعادة الخدمة

وقالت الشركة في ردّها لـ"سبق": إشارةً إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الأحد 21 أبريل 2024م بعنوان: "احتراق غرفة كهرباء يُخلي ابتدائية بحائل.. ولا إصابات" تود الشركة أن توضح لكم أن الحالة المذكورة تخص مدرسة سميراء الأولى الابتدائية للبنات بمحافظة سميرا التابعة لمنطقة حائل، وقد باشرت فرق الشركة الموقع فور تلقيها البلاغ، واتضح أن العطل عبارة عن وميض في كابل التغذية خارج غرفة الكهرباء، وتم إصلاح العطل وإعادة الخدمة.