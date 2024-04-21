"الكهرباء": باشرنا حريق "ابتدائية حائل" فور تلقي البلاغ.. تم الإصلاح وإعادة الخدمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها باشرت الحريق الذي وقع في مدرسة سميراء الأولى الابتدائية للبنات بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل فور تلقيها البلاغ، واتضح أن العطل عبارة عن وميض في كابل التغذية خارج غرفة الكهرباء، وتم إصلاح العطل وإعادة الخدمة.
وقالت الشركة في ردّها لـ"سبق": إشارةً إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الأحد 21 أبريل 2024م بعنوان: "احتراق غرفة كهرباء يُخلي ابتدائية بحائل.. ولا إصابات" تود الشركة أن توضح لكم أن الحالة المذكورة تخص مدرسة سميراء الأولى الابتدائية للبنات بمحافظة سميرا التابعة لمنطقة حائل، وقد باشرت فرق الشركة الموقع فور تلقيها البلاغ، واتضح أن العطل عبارة عن وميض في كابل التغذية خارج غرفة الكهرباء، وتم إصلاح العطل وإعادة الخدمة.
وأضافت: في الوقت الذي تثمّن فيه الشركة دور إدارة المدرسة في سرعة الإبلاغ، فإنها تعبر عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتدعو مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء.
وكانت لجنة الأمن والسلامة بمدرسة سميراء الابتدائية جنوب شرق حائل (170 كلم)، قد نجحت في إخلاء الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى؛ وذلك بمتابعة مباشرة وميدانية من قائدة المدرسة، بعد أن شبّ حريق في غرفة الكهرباء الخارجي الملاصقة لسور المدرسة.
ونفّذت اللجنة خطة الطوارئ بإخلاء الطلاب والطالبات بنجاح، ولم تسجل خلال خطة الإخلاء أي أضرار لأحد داخل المدرسة ونشرت "سبق" الخبر في حينه.