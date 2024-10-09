الأمير تركي بن فيصل: السينما السعودية تؤهل المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للإبداع

وكشف الأمير تركي بن فيصل عن أفضل الأفلام بالنسبة له، وهو فيلم (وُلد ملكًا) الذي تناول أول رحلة قام بها الملك فيصل -رحمه الله- عندما كان في سن الـ 13 من عمره، عندما كلفه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لتمثيله في مؤتمر السلام في بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، مشيرًا إلى أن أغلب مشاهد الفيلم صُورت في المملكة، وكان من أوائل الأفلام الروائية في المملكة بممثلين سعوديين ومشاركة عدد من أبناء الوطن في أعمال الإنتاج، مضيفًا بأن تفضيله للفيلم ليس لكونه عن الملك فيصل -رحمه الله- ولكن كونه عملًا نابعًا من محبة وإخلاص في أن تكون الصورة التي تبرز من خلال هذا الفيلم هي الصورة الحقيقية عن المملكة.