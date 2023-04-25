رغم أحلام الأعوام الأربعة ووعود المواصفات العالمية.. منتزه "بحيرة سد جازان" منطقة مهجورة

وتعتبر بحيرة السد أحد أجمل المواقع في المنطقة الجنوبية؛ إذ إن للمسطحات الخضراء والأشجار على ضفاف بحيرة سد وادي جازان دورًا كبيرًا في توافد أنواع كثيرة من الطيور المهاجرة التي تمر بالمنطقة، ويستقر عدد كبير منها ببحيرة السد وعلى ضفافها؛ لما تجده من بيئة طبيعية، تكونت على مدى السنوات الماضية، كما وجد بعض أصحاب المواشي مرعى وفيرًا لمواشيهم؛ لما تزخر به المنطقة من تنوع نباتي كثيف ووفير؛ وهو ما تسبب في توافد الزوار إليها.