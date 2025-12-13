1396 مخالفًا في أسبوع.. "هيئة النقل" تضبط الكدادة وتواجههم بعقوبات تصل 20 ألف ريال

واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل تنفيذ جولاتها التفتيشية، حيث ضبطت خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري (1396) مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص نظامي "الكدادة"، وأوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي شملت حجز المركبات وتطبيق الغرامات المالية، وذلك في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت (634) حالة أعمال تحضيرية "المناداة" باستخدام سيارات خاصة دون ترخيص، و(762) حالة تم خلالها نقل الركاب بطرق غير نظامية.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على جودة الخدمة وسلامة الركاب، وتسهم في رفع معدل الامتثال بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 شعبان 1446هـ، شدد على منع ممارسة النشاط دون ترخيص، حيث نصّت العقوبات على غرامات تصل إلى (11) ألف ريال وحجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بأعمال "المناداة"، فيما تصل الغرامات إلى (20) ألف ريال وحجز المركبة حتى (60) يومًا لمن يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة، والاطلاع على اللوائح المنظمة للنقل البري عبر موقعها الرسمي: https://www.tga.gov.sa