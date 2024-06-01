متحدث "الأرصاد": صيف هذا العام بدأ مبكرًا.. والدرجات سترتفع مع موجات الحر

وأردف: الدرجات العليا والعظمى عادة ما تسجل في الثانية والثالثة عصرًا؛ حيث ذروة تعامد الشمس على الأرض، وبعد ذلك تقل تدريجيًّا وتعتدل نسبيًّا في فترة المساء خاصة على المرتفعات.