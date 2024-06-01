متحدث "الأرصاد": صيف هذا العام بدأ مبكرًا.. والدرجات سترتفع مع موجات الحر

أوضح متحدث الأرصاد حسين القحطاني، أن صيف هذا العام بدأ مبكرًا.
وقال: لدينا غرفة عمليات متكاملة في المشاعر المقدسة، ورادار متنقل في جامعة أم القرى لمتابعة حالة الطقس في المشاعر.
وأضاف: نتوقع أن تستمر معدلات درجات الحرارة في هذا الصيف، وكلما اتجهنا شرقًا أو على المناطق الوسطى تكون الحرارة مرتفعة أكثر؛ ولكن ليس في كل شهور الصيف؛ حيث ترتفع درجات الحرارة مع وجود موجات حرارة.
وأردف: الدرجات العليا والعظمى عادة ما تسجل في الثانية والثالثة عصرًا؛ حيث ذروة تعامد الشمس على الأرض، وبعد ذلك تقل تدريجيًّا وتعتدل نسبيًّا في فترة المساء خاصة على المرتفعات.