جهات عالمية تشارك في معرض مستقبل الإعلام "فومكس 2" لحضور برنامج حافل بالفعاليات

ينطلق معرض مستقبل الإعلام (FOMEX) في نسخته الثانية، والذي يعتبر أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، في 19 فبراير 2024 ، من تنظيم هيئة الاذاعة والتلفزيون، ويشهد التقاء المحترفىن و المبدعين والمختصين لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات وجلسات حوار تعكس الإبداع وتطور الإعلام في المملكة .
ويقام المعرض للعام الثاني على هامش المنتدى السعودي للإعلام 2024 ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى تعزيز دور الإعلام وتحديثه ومسايرة التطورات المتلاحقة والسريعة في القطاعات الإعلامية المختلفة والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.
وتتضمن أجندة معرض "فومكس" الذي يحمل شعار “مستقبل الإعلام” استعراض التقنيات المذهلة في الصناعة الإعلامية، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات والاتفاقيات التي يعقدها خبراء وأكاديميون وممارسون في مجالات متعددة.
وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن تسجيل (١٠٠) طلب إضافي للمشاركة في المعرض من العديد من الجهات الخليجية والعربية والعالمية، حتى الآن بالرغم من التسجيل المسبق لعدد ١٥٠ عارضًا لدى الهيئة، مما يعكس حرص الجهات الإعلامية على المشاركة في معرض "فومكس"، واستعراض أحدث مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، في ظل توافر البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المرتبطة بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.
ويلعب المعرض دورًا مؤثرًا في رفع مستوى جودة صناعة الإعلام المحلي والعربي واستعراض التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التواصل وبناء آفاق التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة المسئولة عن الإعلام وقطاعاته.
ويشهد معرض "فومكس"في دورته القادمة في فيراير 2024 مناقشة تأصيل الحالة الحضارية وقبول الآخر واتساع مجال فضاء الإعلام ليستوعب الجميع وذلك بمشاركة المختصين من جميع أنحاء العالم.
ويوفر "فومكس" الفرصة للمبدعين والمحترفين والشركات الناشئة للتعرف على التحولات الإعلامية اللحظية في العالم من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة.
كما يشهد المعرض وفقًا للمؤشرات مشاركة كبرى مع إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية والتي من المتوقع أن تزيد عن 30 جلسة وورشة عمل يتحدث فيها 150 متحدثًا يمثلون قطاعات الإعلام المختلفة من 25 دولة في مجالات إدارة المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج التي تعد فرصة كبيرة يوفرها معرض "فومكس" للمبدعين والمحترفين والشركات الناشئة للتعرف على التحولات الإعلامية اللحظية في العالم من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة.