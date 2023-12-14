جهات عالمية تشارك في معرض مستقبل الإعلام "فومكس 2" لحضور برنامج حافل بالفعاليات

كما يشهد المعرض وفقًا للمؤشرات مشاركة كبرى مع إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية والتي من المتوقع أن تزيد عن 30 جلسة وورشة عمل يتحدث فيها 150 متحدثًا يمثلون قطاعات الإعلام المختلفة من 25 دولة في مجالات إدارة المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج التي تعد فرصة كبيرة يوفرها معرض "فومكس" للمبدعين والمحترفين والشركات الناشئة للتعرف على التحولات الإعلامية اللحظية في العالم من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة.