أمير الشرقية في "الاثنينية": إذا كان للنخلة وطن فهو الأحساء

كما تطور عامًا بعد آخر حتى بلغ عدد زواره أكثر من مليوني زائر من المملكة والخليج، إلى جانب المشاركة الكبيرة من أهالي الأحساء في فعالياته، وهو الذي بدأ بسيطًا بفكرة صغيرة منذ سنوات إلى أن تطور حاليًا، ليصبح رافدًا من روافد رؤيتنا المباركة 2030.