سبار إكسبرس تفتتح فرعها الجديد في مقر هيئة الطيران المدني بالرياض

شهد مقر هيئة الطيران المدني بالرياض، افتتاح الفرع الجديد لسلسلة متاجر سبار العالمية تحت مسمى SPAR EXPRESS و SPAR BAKERY وهى من العلامات التجارية المملوكة لشركة السدحان التجارية. جاء الافتتاح تحت رعاية الأستاذ بدربن عبدالعزيز السدحان، الرئيس التنفيذي لشركة السدحان التجارية وبحضور سعادة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركه الأستاذ محمد بن عبدالمجيد الحمد.
ويأتي افتتاح فرع سبار اكسبرس SPAR EXPRESS بتصميمه العصري والمبتكر في إطار استراتيجية التطوير 2030 التي أطلقتها مؤخرا شركة السدحان التجارية والتي تهدف إلى الإرتقاء بتجربة التسوق للعميل وتقديم خيارات و مفاهيم تسوق متنوعة ومرنة تلبي احتياجات المستهلك وتقترب منه في موقع سكنه او عمله او حتى دراسته.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الأستاذ محمد بن عبدالمجيد الحمد عن سعادته بافتتاح فرع سبار إكسبرس الجديد في مقر الهيئة، معربا عن ثقته بأن تساهم هذه الشراكة في تلبية احتياجات موظفي الهيئة وتوفير بيئة عمل مريحة لهم. و صرح سعادته قائلا "نهنئ شركة السدحان على هذا النموذج العصري لمتاجر الإكسبرس، ونشيد بدور الشركة الكبير في خدمة المجتمع السعودي منذ تأسيسها عام 1952."
من جانبه، أكد الأستاذ بدر بن عبدالعزيز السدحان أن افتتاح هذا الفرع يأتي في سياق استراتيجية الشركة 2030 التي أطلقت مؤخراً والرامية إلى تقديم تجارب تسوق مريحة تلبي تطلعات العملاء و استمراراً لالتزام الشركة بسياسة توسيع شبكة فروعها بمختلف المفاهيم و خاصة المفاهيم الصغيرة و تشمل
SPAR EXPRESS
SPAR BAKERY
MINI-MARKETS
وأضاف "نحن سعداء وشاكرين للأخوة في هيئة الطيران المدني - هذا الصرح الوطني الكبير - لإتاحة الفرصة لنا لخدمة الإخوة العاملين في مقر الهيئة من خلال العلامة التجارية SPAR EXPRESS و SPAR BAKERY ، وسنستمر في خدمة جميع الجهات الحكومية والخاصة والوصول لعملائنا أينما وجدوا في الرياض الحبيبة " و ختم " نسعى جاهدين لتقديم تجربة تسوق استثنائية تلبي تطلعات عملائنا، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وضمن سعينا هذا فإننا نحرص على أن نوسع آفاق تجربة التسوق في المملكة حيث طورنا مع شركة متاجر سبار العالمية - التي تمتد أسواقها في أكثر من 48 دولة حول العالم - العديد من المفاهيم المرنة والمتنوعة التي تنناسب مع مختلف المساحات المحدودة بدءًا من 50 متر مربع لضمان تجربة تسوق مريحة ومبتكرة للعميل "