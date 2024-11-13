سبار إكسبرس تفتتح فرعها الجديد في مقر هيئة الطيران المدني بالرياض

وأضاف "نحن سعداء وشاكرين للأخوة في هيئة الطيران المدني - هذا الصرح الوطني الكبير - لإتاحة الفرصة لنا لخدمة الإخوة العاملين في مقر الهيئة من خلال العلامة التجارية SPAR EXPRESS و SPAR BAKERY ، وسنستمر في خدمة جميع الجهات الحكومية والخاصة والوصول لعملائنا أينما وجدوا في الرياض الحبيبة " و ختم " نسعى جاهدين لتقديم تجربة تسوق استثنائية تلبي تطلعات عملائنا، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وضمن سعينا هذا فإننا نحرص على أن نوسع آفاق تجربة التسوق في المملكة حيث طورنا مع شركة متاجر سبار العالمية - التي تمتد أسواقها في أكثر من 48 دولة حول العالم - العديد من المفاهيم المرنة والمتنوعة التي تنناسب مع مختلف المساحات المحدودة بدءًا من 50 متر مربع لضمان تجربة تسوق مريحة ومبتكرة للعميل "