التصدي لتهريب 150 كجم قات في عسير.. ومنع ترويج 2219 قرصًا محظورًا بجدة

أحبطت دوريات حرس الحدود، تهريب كمية من القات في منطقة عسير؛ بينما منعت مديرية مكافحة المخدرات ترويج أقراص محظورة في محافظة جدة.
وفي التفاصيل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة؛ لترويجه (2219) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.