بالفيديو.. منسوبو الحرس الوطني يُعبّرون عن مشاعرهم أثناء خدمة الحجاج

ترجم عدد من منسوبي وزارة الحرس الوطني عن مشاعرهم خلال مشاركتهم في حج 1444هـ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال مقطع فيديو؛ للحديث عما يعتمل في نفوسهم وهم يهمّون بتقديم كل الخدمات الأمنية والصحية للحجاج.
ونشر حساب وزارة الحرس الوطني بـ"تويتر" فيديو عن مشاعر الطاقم المشارك بعنوان "دعوة الحاج تكفيك.. ترجموا مشاعرهم، لِخدمة ضيوف الرحمن".
يُذكر أن وزارة الحرس الوطني فتحت التسجيل لمنسوبيها الراغبين لأداء فريضة الحج، وتشارك في مخيمات في المشاعر المقدسة، ومركز صحي بمنى، وكذلك مركز الطوارئ والإجهاد الحراري بمشعر عرفة، إضافة إلى مركز طب الطوارئ الاتصالي.