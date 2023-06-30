بالفيديو.. منسوبو الحرس الوطني يُعبّرون عن مشاعرهم أثناء خدمة الحجاج

ترجم عدد من منسوبي وزارة الحرس الوطني عن مشاعرهم خلال مشاركتهم في حج 1444هـ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال مقطع فيديو؛ للحديث عما يعتمل في نفوسهم وهم يهمّون بتقديم كل الخدمات الأمنية والصحية للحجاج.