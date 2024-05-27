رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكل القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، على مرأى ومسمعٍ من العالَم، التي كان آخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، داعيًا للتدخل العاجل لوقف هذه المجازر، وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني.