"الغريب": في هذا اليوم نستذكر مرحلة طويلة من كفاح الآباء والأجداد قادها "المؤسس"

رفع الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب، نيابةً عن فريق الإدارة التنفيذية وأعضاء المجلس بكافة محافظات المنطقة، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وللأسرة المالكة، وأهالي وشباب المنطقة وكل الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين.
وقال المهندس "الغريب": في هذا اليوم المبارك ولدت هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، فكانت -وما زالت وستظل- دولة للحق والعدل والسلام وأنموذجًا عالميًّا في كل المجالات.
وأضاف: " نستذكر في هذا اليوم العظيم مرحلة طويلة من كفاح الآباء والأجداد قادها المؤسس -طيب الله ثراه- وأبناؤه البررة من بعده، حتى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث أصبحت بلادنا اليوم أنموذجًا يُحتذى به في الأمن والرخاء الاقتصادي، والتقدم في ميادين العلم والتقنية، ومختلف مناحي جودة الحياة، ومضرب المثل في علاقة الشعب بقيادته".
ونوّه "الغريب" بما يحظى به الشباب من اهتمام وعناية من ولاة الأمر في هذا العهد الزاهر؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ شكّلت خطوة نوعية نحو التركيز على فئة الشباب؛ لإطلاق ما يملكه من قدرات ومهارات فاعلة وتوظيفها في عمليات البناء والتغيير والنهوض والتطور؛ بهدف تحقيق الرؤية التي بدأ العالم يشهد ملامحها واضحةً جلية على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن توجيهات الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة رئيس المجلس الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ هي المرتكزات الأساسية والممكنات الضرورية لاستمرار العمل ومواصلة البناء للمضي قدمًا نحو مزيد من التنمية والازدهار لقطاع تنمية الشباب بالمنطقة.
ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذا اليوم البهيج ووطننا في مزيد من الخير والنماء والتقدم.