"الغريب": في هذا اليوم نستذكر مرحلة طويلة من كفاح الآباء والأجداد قادها "المؤسس"

ونوّه "الغريب" بما يحظى به الشباب من اهتمام وعناية من ولاة الأمر في هذا العهد الزاهر؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ شكّلت خطوة نوعية نحو التركيز على فئة الشباب؛ لإطلاق ما يملكه من قدرات ومهارات فاعلة وتوظيفها في عمليات البناء والتغيير والنهوض والتطور؛ بهدف تحقيق الرؤية التي بدأ العالم يشهد ملامحها واضحةً جلية على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن توجيهات الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة رئيس المجلس الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ هي المرتكزات الأساسية والممكنات الضرورية لاستمرار العمل ومواصلة البناء للمضي قدمًا نحو مزيد من التنمية والازدهار لقطاع تنمية الشباب بالمنطقة.