صندوق التنمية الزراعية يطلق "تمويل المزارع الريفية".. لتطويرها وتنويع مصادر دخلها

أطلق صندوق التنمية الزراعية، منتجًا تمويليًا جديدًا لتمويل "المزارع الريفية"، بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، إضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.