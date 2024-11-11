هل يُلزَم صاحب الشركة بالتأمين الصحي على عائلتي؟.. "الضمان" يجيب ويوضح

وأكّد المجلس، اليوم، في ردّه على متابعٍ يتساءل "هل يلزم صاحب الشركة بالتأمين الصحي لعائلتي؛ علماً بأن التأمين فقط لي؟"، أن صاحب العمل يلتزم في القطاع الخاص بالتغطية الإلزامية على جميع العاملين لديه السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام "الزوجات، والأبناء الذكور حتى سن 25 فقط، والبنات غير المتزوجات غير العاملات".