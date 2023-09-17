إتقان العقارية تشارك باحتفالات اليوم الوطني الــ93

تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية الذي يتم الاحتفاء بذكراه هذا العام تحت شعار"نحلم ونحقق"، تقيم إتقان العقارية بالشراكة الإستراتيجية مع بانوراما مول وهامات مجموعة من الفعاليات والأنشطة في حفل عام لعموم المواطنين تجسيداً لمشاعر البهجة والفخر التي تعم جميع مناطق المملكة احتفاءً بعقود من التراث والإرث والطموحات والإنجازات التي أسهمت في عمران وتطور المملكة وجعلتها في الصدارة.
وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد رشيد، أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية.
وذكر الرشيد أن هذه المناسبة تحل كل عام لتذكرنا بالتضحيات التي قدمت لتوحيد مملكتنا تحت ظل قيادتها الرشيدة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، الذي واصل قيادة البلاد إلى مسيرة نهضة شاملة عمرتها ورفعت مكانتها بين الأمم.
وأكد أن ما تمر به المملكة من مراحل نمو ونهضة متسارعة يعطي دلالات قوية على رؤية حكيمة للقيادة الرشيدة تضع من أبرز أولوياتها تحسين جودة الحياة وتيسير سبل الرفاهية لمواطنيها، فقد أحدثت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني العديد من المنجزات المتسارعة لاسيما في القطاع العقاري من خلال الجهود التي بذلت لتطوير وتجديد أنماط الحياة العصرية التي وضعت إستراتيجية رسملة القطاع العقاري وساهمت في نمو هذا القطاع. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً في تطوير المنظومة التشريعية من خلال وضع عدد من الضوابط التشريعية التي زادت من حجم المعروض العقاري بالإضافة إلى إطلاق البورصة العقارية ونظام الوساطة العقارية والاستفادة من التطور التقني في تبسيط العمليات العقارية.
واختتم الرشيد حديثه قائلاً: نسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين وأن يديم على بلادنا النعم التي لا تحصى وأن يوفقنا لتحقيق كل ما من شأنه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم لما يحب ويرضى.
وتشمل الاحتفالية الوطنية التي تقيمها إتقان العقارية في بانوراما مول يوم السبت 8 ربيع أول 1445هـ الموافق 23 سبتمبر 2023م من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً وتستهدف كافة شرائح الجمهور، مجموعة من الفعاليات الوطنية والتعريفية وبرنامجاً استثنائياً يسلط الضوء على الإنجازات الشاملة على مستوى الوطن في كافة المجالات.
تشمل الفعاليات الفلكلور الشعبي السعودي وركن التلوين وألعاب خفة اليد، والرسم على الوجه، والرسم الجداري واللوحة التفاعلية والصقور وزاوية التصوير وغنِّ للسعودية وعدداً من الهدايا والتوزيعات المتنوعة احتفاءً بهذه المناسبة، وتتضمن احتفالات إتقان العقارية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 مجموعة من الفعاليات وأكشاكاً للذرة والآيسكريم. وتشارك إتقان العقارية كذلك إعلامياً في مختلف منصاتها الإعلانية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئي والمقروء وشبكات التواصل الاجتماعي لمواكبة الاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبة الوطنية.