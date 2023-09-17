إتقان العقارية تشارك باحتفالات اليوم الوطني الــ93

وأكد أن ما تمر به المملكة من مراحل نمو ونهضة متسارعة يعطي دلالات قوية على رؤية حكيمة للقيادة الرشيدة تضع من أبرز أولوياتها تحسين جودة الحياة وتيسير سبل الرفاهية لمواطنيها، فقد أحدثت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني العديد من المنجزات المتسارعة لاسيما في القطاع العقاري من خلال الجهود التي بذلت لتطوير وتجديد أنماط الحياة العصرية التي وضعت إستراتيجية رسملة القطاع العقاري وساهمت في نمو هذا القطاع. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً في تطوير المنظومة التشريعية من خلال وضع عدد من الضوابط التشريعية التي زادت من حجم المعروض العقاري بالإضافة إلى إطلاق البورصة العقارية ونظام الوساطة العقارية والاستفادة من التطور التقني في تبسيط العمليات العقارية.