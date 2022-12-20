مكتب وزارة المواصلات في محافظة الخرمة يُرمِّم طريق المدخل الغربي

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في مكتب الوزارة بمحافظة الخرمة، بالعمل على تحسين المدخل الغربي للمحافظة، وذلك بإعادة تعبيد الطريق في الأماكن المتضررة، مع تنفيذ أعمال السلامة كافة لمسافة 5 كيلومترات.
وأشار مدير مكتب فرع الوزارة بمحافظة الخرمة، المهندس عبدالله بن ظافر العمري، إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل بشكل دوري.
وعبَّر العمري عن شكره وتقديره للمدير العام لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي؛ وذلك لمتابعته ودعمه الدائم لأعمال الصيانة، واستكمال تنفيذ المشاريع على الطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.