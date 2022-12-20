مكتب وزارة المواصلات في محافظة الخرمة يُرمِّم طريق المدخل الغربي

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في مكتب الوزارة بمحافظة الخرمة، بالعمل على تحسين المدخل الغربي للمحافظة، وذلك بإعادة تعبيد الطريق في الأماكن المتضررة، مع تنفيذ أعمال السلامة كافة لمسافة 5 كيلومترات.